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Кобахидзе: «Национальное движение» является главным препятствием на пути развития страны


07.12.2023   15:56


«Национальное движение» является главным препятствием на пути развития страны, - заявил журналистам председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе.

По его словам, распад «Национального движения» имеет большое значение.

«На протяжении всех этих лет, с тех пор как «Национальное движение» было у власти, и в последующие годы, когда «Национальное движение» в оппозиции – эта партия является главным препятствием на пути развития страны. Распад «Национального движения» имеет большое значение для того, чтобы в конечном итоге сформировалась здоровая партийно-политическая система», — заявил Кобахидзе.


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