

Гарибашвили побывал на панихиде по пропавшим без вести во время вооруженных действий 1990-х годов

07.12.2023 16:52





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили вместе с членами правительства присутствовал на панихиде по военным и гражданским лицам, пропавшим без вести во время вооруженных действий 1990-х годов, останки которых были перевезены из оккупированной Абхазии.



Глава правительства почтил память погибших в соборе Пресвятой Троицы и выразил соболезнования членам их семей.



Из 23 идентифицированных пропавших без вести лиц 21 — военнослужащий, двое — гражданские лица. При сотрудничестве аппарата государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия и Международного комитета Красного Креста, в 2013 году, в рамках поисковых механизмов, была проведена первая идентификация и транспортировка останков пропавших без вести во время вооруженных действий 1990-х годов и Августовской войны 2008 года. На данный момент найдено 604 человеческих останков, из которых 288 идентифицированы.







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