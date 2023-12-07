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Кобахидзе встретился с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии
07.12.2023 18:20
Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе встретился с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии Яношем Латорцаем.
По данным пресс-службы парламента, на встрече говорилось о поддержке Венгрии в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата. Разговор также коснулся вопросов углубления партнерских отношений между Грузией и Венгрией.
«По словам вице-спикера Национальной ассамблеи, Венгрия будет полностью поддерживать Грузию на пути интеграции в Евросоюз.
Ираклий Кобахидзе поблагодарил вице-спикера Национальной ассамблеи Венгрии за поддержку Грузии», — говорится в информации, распространенной парламентом Грузии.
На встрече также присутствовали: первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, председатель комитета по европейской интеграции парламента Мака Бочоришвили и член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.
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