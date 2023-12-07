Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе встретился с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии


07.12.2023   18:20


Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе встретился с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии Яношем Латорцаем.

По данным пресс-службы парламента, на встрече говорилось о поддержке Венгрии в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата. Разговор также коснулся вопросов углубления партнерских отношений между Грузией и Венгрией.

«По словам вице-спикера Национальной ассамблеи, Венгрия будет полностью поддерживать Грузию на пути интеграции в Евросоюз.

Ираклий Кобахидзе поблагодарил вице-спикера Национальной ассамблеи Венгрии за поддержку Грузии», — говорится в информации, распространенной парламентом Грузии.

На встрече также присутствовали: первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, председатель комитета по европейской интеграции парламента Мака Бочоришвили и член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна