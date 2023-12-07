

Кобахидзе встретился с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии

07.12.2023 18:20





Лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе встретился с вице-спикером Национальной ассамблеи Венгрии Яношем Латорцаем.



По данным пресс-службы парламента, на встрече говорилось о поддержке Венгрии в вопросе предоставления Грузии статуса кандидата. Разговор также коснулся вопросов углубления партнерских отношений между Грузией и Венгрией.



«По словам вице-спикера Национальной ассамблеи, Венгрия будет полностью поддерживать Грузию на пути интеграции в Евросоюз.



Ираклий Кобахидзе поблагодарил вице-спикера Национальной ассамблеи Венгрии за поддержку Грузии», — говорится в информации, распространенной парламентом Грузии.



На встрече также присутствовали: первый вице-спикер парламента Георгий Вольский, председатель комитета по европейской интеграции парламента Мака Бочоришвили и член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





