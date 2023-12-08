

Бывший председатель ЕНД Ника Мелия ушел из партии

08.12.2023 00:32





Экс-председатель оппозиционного «Национального движения» Ника Мелия заявляет, что «покидает «Национальное движение» и идет вперед, в будущее». Об этом Мелия сообщил на сегодняшнем брифинге.



«Ухожу ли я? Да, я иду вперед, к будущему, оставляю прошлое в прошлом», — заявил Ника Мелия.



Кроме того, по словам Ники Мелия, «Национальное движение» сделало неформальное управление нормой.



«Это место превратилось в порочный круг, где учитываются интересы всех, кроме людей», — отметил Мелия.





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