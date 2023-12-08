

Министр юстиции находится с официальным визитом в США

08.12.2023 11:18





Министр юстиции Рати Брегадзе находится с официальным визитом в США.



Министр выступил с речью на ассамблее в Нью-Йорке.



«Прошло пятнадцать лет после российско-грузинской войны 2008 года, в результате которой жертвами жестоких преступлений, совершенных против них, стали гражданские лица и военнослужащие Грузии. Мы добились ощутимых результатов благодаря интенсивному сотрудничеству с прокуратурой ICC. В частности, 30 июня 2022 года Гаагский суд выдал ордер на арест трех «высокопоставленных чиновников» Цхинвальского региона за преступления, совершенные против населения Грузии во время августовской войны, и выявил ответственность российского генерал-майора. 16 декабря 2022 года прокурор ICC завершил расследование августовской войны, не выявив нарушений норм международного права или каких-либо иных противоправных действий со стороны Грузии», — отметил Рати Брегадзе.



По словам министра, в Грузии большие надежды на то, что выданные ордера на арест будут оперативно исполнены.



Министр юстиции подчеркнул важность деятельности ICC в вопросах верховенства закона и защиты жертв, и выразил непоколебимую поддержку будущего сотрудничества с судом.



4-14 декабря в Нью-Йорке проходит Ассамблея Международного уголовного суда (ICC), в которой также принимает участие грузинская делегация.





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