

Премьер поздравил евреев Грузии с праздником Хануки

08.12.2023 11:21





Премьер Ираклий Гарибашвили поздравил евреев Грузии с праздником Хануки — одним из важнейших религиозных еврейских праздников в память о сохранении и защите иудейской веры.



В Большой синагоге Тбилиси по случаю Хануки глава правительства зажег свечу. По словам Гарибашвили, у грузин особое отношение, братство, любовь, уважение, дружба к еврейскому народу, и это братство основано на отношениях, которые длятся в течение 26 веков.



«Хаг Ханука самеах! Я поздравляю вас всех с праздником Ханука, мои братья и сестры. Я приветствую посла Израиля, раввина Якова, раввина Тбилисской синагоги господина Мераба, уважаемых послов — посла Евросоюза, посла США, посла Латвии, Литвы, Германии, Франции, Швеции; членов парламента, членов правительства и еще раз — моих братьев и сестер − нашу еврейскую общину. Еще раз с праздником Хануки!



Премьер Грузии еще раз выразил глубокую скорбь по поводу войны в Израиле, которая «постигла наш братский народ».



«7 октября было действительно очень тяжелым днем для нас, для всех, потому что мы испытали огромную боль, которая была причинена нашему братскому народу, нашему еврейскому народу в Израиле, что привело к убийству и гибели 1200 невинных людей.



Это ужасный, варварский акт, это террористический акт, который мы решительно осуждаем. Грузия и грузинский народ поддерживают Израиль и еврейский народ. У нас, грузин, особое отношение, особое братство, любовь, уважение, дружба к еврейскому народу. Это братство основано на отношениях, которые длятся в течение 26 веков», — заявил Гарибашвили.



По словам премьер-министра, грузины и евреи вместе прошли через многие трудности, испытания, боль, радость, победы, доброту, и вместе они добьются победы.



«Мы, грузины и евреи, объединяли нашу родину, Грузию, до сегодняшнего дня. Вместе мы прошли через столько бедствий, испытаний, боль, радости, победы, добро, и я верю, что мы пройдем через годы и столетия вместе — мы добьемся победы.



Уважаемый раввин сказал, что когда он приезжает в Грузию, он чувствует себя в раю. Для нас, грузин − верующих грузин, Израиль — это Святая земля, наша вторая родина. Когда я приезжаю в Израиль, я чувствую себя как дома.



Я хочу поблагодарить вас за это братство, за эту дружбу, и да, я много раз говорил, что мы предвзято относимся к еврейскому народу. Мы предвзяты из-за этого братства в 26 веков, особого братства. Я хотел бы еще раз пожелать Израилю и еврейскому народу победы, сегодня − Ханука − это символ победы, обновления, света, победы над злом. Еще раз поздравляю, хочу пожелать вам мира, победы и процветания. Пусть Господь будет вашим защитником», — заявил глава грузинского правительства.



В Большой Синагоге Тбилиси были исполнены гимны Грузии и Израиля. За особый вклад в грузино-еврейские отношения были награждены Ирма Купреишвили, Лаша Шакулашвили, Иосеб Михелашвили и Маквала Гонашвил.



Отметим, на праздновании Хануки в Синагоге Тбилиси присутствовали члены правительства и парламента, а также представители дипломатического корпуса.





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