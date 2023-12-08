

Омбудсмен Грузии участвует в конференции «Свобода или страх» в Украине

08.12.2023 13:04





Омбудсмен Грузии находится с официальным визитом в Украине, сообщает Офис Народного защитника. 7 декабря Леван Йоселиани встретился с заместителем председателя Верховной Рады Украины Александром Корниенко.



Йоселиани так же принял участие в международной конференции по правам человека на тему – «Свобода или страх».



«Конференция прошла в рамках 75-летия принятия Декларации прав человека, и к участникам с приветственным видео обратились Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, комиссар Совета по правам человека Европы Дуня Миятович и омбудсмен Республики Хорватия Тена Шимонович.



На встрече обсуждались вопросы войны в Украине, гуманитарные проекты и влияние защиты прав человека в контексте преодоления диктатуры. Говорили о задачах, связанных с восстановлением страны в условиях войны и после победы, о борьбе за будущее, основанное на историческом прошлом и перспективах будущего инфраструктурного развития на возвращенных территориях, а также справедливости, документировании и привлечении к ответственности за преступления, необходимости обеспечения эффективных гарантий безопасности, основанных на верховенстве закона», — говорится в сообщении аппарата Народного защитника.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





