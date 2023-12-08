

Саломе Самадашвили: «Лело» будет сотрудничать со всеми, кто считает, что нам нужно победить русский режим

08.12.2023 13:12





Мелия - ценный политик – «Лело» будет сотрудничать со всеми, кто считает, что нам нужно победить русский режим, но будущее не означает восстановление однопартийного правления ЕНД, - об этом заявила депутат от «Лело» Саломе Самадашвили.



По словам Самадашвили, Мелия за последние годы показал, что является важным игроком на оппозиционном поле.



«Ника Мелия, я думаю, является важным игроком на оппозиционном поле в течение последних лет. Мы помним, что он неоднократно и очень самоотверженно боролся за будущее этой страны. Поэтому я думаю, что он ценный политик, желаю ему успехов. Я не могу сказать, какие конкретно у него планы касательно собственной партии. Что касается позиции «Лело», то она известна - наша главная задача сегодня это наше партийное усиление, в то же время «Лело» всегда говорило и говорит сегодня, что мы готовы сотрудничать со всеми теми политиками и политическими партиями, которые разделяют видение «Лело», что нам нужно одержать победу над русским режимом, но будущее не означает возврат в прошлое, то есть, не означает восстановление однопартийного правления «Единого национального движения» в стране», - сказала Самадашвили.



Для информации, Ника Мелия вчера сделал заявление об уходе из «Единого национального движения».



Кроме того, как заявил Мелия, он создает новую партию, которая «много сделает для грузинской демократии».





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