

Президент обратилась к представителям этнических меньшинств

08.12.2023 13:32





«Мы войдем в ЕC вместе, потому что это единственная реальная перспектива для нашей страны, чтобы там, где мы находимся, мы могли мирно развиваться и получать все то благополучие, которое приносит Европа», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на встрече с представителями национальных меньшинств во дворце Орбелиани.



По её словам, очень важно, чтобы кампания «Наш голос за Европу» была полноценной кампанией, в которую бы вошли граждане Грузии любого происхождения, потому что Европа – это гражданство.



«У гражданина нет национальности, он является полноценным гражданином со своим этническим происхождением, религиозными убеждениями, корнями, и в государстве европейского типа каждый должен иметь возможность преуспеть и полноценно существовать. В Грузии всегда возможность для этого, которая есть и сегодня. Благодаря этому и с вами Грузия была и будет европейской, потому что в грузинской культуре всегда была очень важна эта ценность, что каждый должен иметь возможность сохранять и развивать свою идентичность, язык, убеждения. Этим вы вместе с нами посылаете Европе свой голос о том, что это та основа, на которой мы хотим построить будущее государство», — заявила Зурабишвили.





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