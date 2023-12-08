

Гоциридзе: Партия Мелия будет серьезной оппозиционной партией

08.12.2023 14:44





Партия Мелия будет одной из серьезных оппозиционных партий, появляется серьезный игрок, который усилит создание политического блока номер один - я могу представить себя одной из частей такого центра, - заявил депутат «Еврооптимистов» Роман Гоциридзе.



По его словам, шаг Мелия был единственным правильным решением.



«Единственным путем разрядки этого кризиса было именно это решение. Что касается основания партии Никой Мелия и его соратниками, то это будет одна из серьезных оппозиционных партий, и она будет иметь поддержку не только традиционных избирателей «Национального движения», но и тех избирателей, которые были ориентированы на ​​национальную и либеральную политическую силу, какой было «Национальное движение» в свое время, но по разным причинам не хотели за него голосовать. Это касается и значительной части молодежи. Ника Мелия может стать собирателем электората этого толка, также появляется уже серьёзный игрок на оппозиционном фланге в том плане, что он усилит создание в будущем главного политического центра, главной оппозиционной силы, политического блока номер один, который должен иметь больший потенциал, чем сегодня имеет «Национальное движение». В таком случае возможно изменение власти. Мощный политический блок, «Национальное движение» плюс партия Гахария, которая, наверное, преодолеет 5-процентный барьер, и такой блок, более сильный, чем они, который объединит большую часть оппозиции, это, конечно, может стать важным фактором в смене власти», - сказал Гоциридзе.



На вопрос, можно ли будет увидеть его и Хатию Деканоидзе с Никой Мелия, Гоциридзе ответил, что представляет себя частью главного оппозиционного центра, однако никто не знает, что произойдет в будущем, и с Никой Мелия об этом разговора не было.





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