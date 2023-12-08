

Евробарометр: число граждан ЕС, выступающих за расширение Евросоюза, сократилось на 5%

08.12.2023 16:02





Согласно опросу Евробарометра, проведенному осенью 2023 года, подавляющее и стабильное большинство европейцев (61%) считают, что членство в ЕС — это хорошо, при этом 72% считают, что их страна выиграла от членства в ЕС.



При этом последний показатель в последние годы растет: в 2010 году он составлял 50%, в 2019 году — 67%, а с 2020 года — 72%.



По мнению опрошенных основные причины так думать заключаются в том, что ЕС способствует поддержанию мира и укреплению безопасности (34%), а членство в ЕС улучшает сотрудничество между странами ЕС (34%). Семь из десяти (70%) респондентов считают, что действия ЕС влияют на их повседневную жизнь.



53% граждан Европы поддерживают ускорение вступления стран-кандидатов. Вопрос о расширении впервые был задан в «Евробарометре» весной 2022 года, через несколько недель после российского вторжения в Украину. Тогда 58% положительно оценили, то что Европейский Союз ускорил усилия по присоединению новых стран. Сейчас этот результат снизился до 53%.



40% не поддерживают ускорение в процессе принятия новых стран. При этом в Литве (72%), Испании и Хорватии (обе по 68%) наибольшая доля респондентов согласны с тем, что ЕС следует ускорить свои усилия по привлечению новых стран в ЕС. В меньшей степени это мнение разделяют в Чехии, Словакии, Кипре, в Австрии, Франции и Германии.



Имидж ЕС остается стабильным с марта 2023 года: 45% граждан говорят о положительном имидже блока, 38% заявили, что он нейтральный, 16% — отрицательный. Оптимизм по поводу будущего ЕС с весны 2023 года снизился на 4%, составив 60%.



Опрос включал вопросы о ценностях ЕС и темах, которые европейцы хотят, чтобы Европейский парламент поставил в приоритет. Демократия является главной ценностью, которую должен защищать Европейский парламент (по мнению 38% респондентов), за ней следует защита прав человека в ЕС и во всем мире (27%) и свобода слова и мнений (27%).



Приоритетными темами названы борьба с бедностью и социальной изоляцией (36%), общественное здравоохранение (34%), борьба с изменением климата (29%), а также поддержка экономики и создание новых рабочих мест ( 29%).

Что касается социально-экономических трудностей, то 73% респондентов (на 6% меньше, чем весной 2023 года) считают, что их уровень жизни в наступающем году снизится. 47% из них говорят, что уже ощутили снижение уровня жизни. Однако у большинства респондентов в 20 государствах-членах Евросоюза никогда или почти никогда не возникало проблем с уплатой налогов. Этот показатель самый высокий в Швеции (93%) и самый низкий в Греции (14%). 37% иногда или большую часть времени испытывают проблемы с оплатой счетов.



Осенний Евробарометр Европейского парламента 2023 года проводился исследовательским агентством Verian с 25 сентября по 19 октября 2023 года в 27 государствах-членах Европейского Союза. Опрос проводился очно, дополнительно использовались видео интервью (CAVI) в Чехии, Дании, Финляндии и на Мальте. Всего было проведено 26 523 интервью.







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