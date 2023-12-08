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Путин пойдет президентом и на следующий срок
08.12.2023 17:09
Президент РФ Владимир Путин заявил о намерении принять участие в президентских выборах в 2024 году. Нынешние полномочия Путина истекают 7 мая. Президент РФ до сих пор отказывался отвечать на вопрос об участии в выборах, заявляя, что расскажет о своих планах после официального назначения даты выборов.
Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года, Соответствующее постановление было принято на заседании, состоявшемся 7 декабря.
«Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в документе.
Принятые в 2020 году поправки в российскую Конституцию позволяют выдвинуться на пятый срок действующему президенту Владимиру Путину.
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