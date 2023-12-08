

Саакашвили: Мы не потеряем ни одного голоса, напротив, расширим нашу электоральную базу

08.12.2023 17:54





Третий президент Грузии Михаил Саакашвили заявляет о формирования единого избирательного списка «Коалиции Победы» и «Единого национального движения»:



«Сколько бы российский олигарх ни пытался разжечь внутреннюю вражду и рознь (это чистая российская технология), я уверен, что мы победим его на самых важных выборах в истории Грузии!



«Коалиция Победы» и «Единое национальное движение» должны вместе формировать избирательный список в соответствии с существующей демократической традицией, с помощью электронного голосования, проводимым членами партии. Это позволит нам серьёзно обновить политический спектр.



Мы не потеряем ни одного голоса, напротив, расширим нашу электоральную базу.



Хочу напомнить, что перед выборами 2003 года крупные оппозиционные каналы меньше всего симпатизировали «Национальному движению», но народ пошел за нами, потому что мы олицетворяли несовместимость с режимом и у нас было самое правильное видение будущего.



Меня с моими единомышленниками этот режим никогда не сломает, и мы обязательно широко распространим наше видение, и самое главное, люди знают, что я всегда делаю то, что говорю», — написал Саакашвили в соцсети Facebook.





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