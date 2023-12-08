

Совет Европы: РФ задолжала Грузии 133 миллиона евро по решению ЕСПЧ

08.12.2023 19:49





Совет Европы вновь призвал Россию к исполнению своих международных обязательств и выплате компенсаций по делам, решения по которым принял Европейский суд по правам человека. Россия была исключена из Совета Европы в марте 2022 года после вторжения в Украину, однако в организации настаивают, что она по-прежнему обязана исполнять решения по делам, жалобы по которым были поданы до этого момента.



На последнем заседании Комитета министров Совета Европы, который надзирает за исполнением решений ЕСПЧ, было констатировано, в частности, что Россия до сих пор не выплатила более 129 миллионов евро компенсации Грузии по делу о нарушении прав грузинских граждан во время вооружённого конфликта 2008 года. С учётом процентов сейчас эта сумма достигла 133 миллионов.



Также отмечается, что Россия должна исполнить решения по делам, связанным с гибелью Сергея Магнитского, убийствами Анны Политковской, Натальи Эстемировой и Александра Литвиненко, а также по девяти делам, связанным с Алексеем Навальным. В частности Комитет министров призвал Россию обеспечить Навальному доступ к медицинской и юридической помощи. Также упоминается о необходимости пересмотреть законы, дискриминирующие, по оценке Совета Европы, ЛГБТ-сообщество.



В сообщении подчёркивается, что Совет Европы активно сотрудничает с соответствующими структурами ООН, добиваясь исполнения Россией решений ЕСПЧ. На следующей неделе в Страсбурге эта тема будет обсуждаться со специальным докладчиком ООН.



Российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





