

В самоуправлении муниципалитетами Аджарии женщины-депутаты снова в меньшинстве

08.12.2023 21:21





В системе муниципалитетов Аджарии преобладает гендерный дисбаланс: посты мэров и председателей Сакребуло [рус. горсовет] во всех шести муниципалитетах занимают мужчины. Подсчет показал, что лишь 32 из 160 членов горсоветов — женщины.



По мнению депутата Хулойского Сакребуло Наргиз Деканадзе, увеличение числа женщин в органах власти — положительный шаг, но этого недостаточно. Деканалзе является депутатом Сакребуло с 2014 года.



— «Тогда я была единственной женщиной, нас было две женщины во втором созыве, а сейчас, в третьем созыве, в Сакребуло четыре женщины, две от правящей партии и две от оппозиции», — рассказала нам Деканадзе.



Фати Чагалидзе из Шуахеви отмечает, что квоты для женщин в политике способствуют достижению сбалансированности.

— «Я думаю, что это должно регулироваться в рамках закона, иначе будет сложно», — считает Фати Чагалидзе. В течение многих лет она также была единственной депутаткой городского совета.



Издание «Батумелеби» обсудило тему гендерного неравенства в городских советах и мэриях с депутатом Сакребуло Кеды, Джемалом Давитадзе, представляющим партию «Гахария – За Грузию».



— «Спросите об этом [правящую] «Мечту». Список такой, каким они его составили. Все женщины внесены в состав совета по списку. Из партии «Гахария — За Грузию» я единственный, кто прошёл по списку, из «Национального движения», одна женщина, остальные – представители «Мечты», — отметил он, призвав женщин к большему участию в политике.

Пресс-служба горсовета Хелвачаури сообщила, что ни один мужчина-депутат не вызвался прокомментировать этот вопрос.



Первый заместитель председателя городского совета Кобулети Натиа Тхилаишвили, считает, что если закон требует, чтобы определенная доля членов органов власти была женщинами, то так и должно быть.



«Теперь, согласно закону, каждым третьим в списке должна быть женщина, и эта квота соблюдается. Здесь нет недоверия к женщинам, их знаниям и способностям. Это просто пропорциональный список, и таковы требования закона», — отметила Натия Тхилаишвили.



В Батумском Сакребуло 9 депутатов из 35 являются женщинами.



Заместитель председателя Батумского Сакребуло Зураб Накаидзе, не видит значительной разницы в представительстве женщин в Батуми.



— «Главное, чтобы председатель был компетентным. Для меня не имеет значения, мужчина он или женщина. В нашем [Батумском] Сакребуло, по моим оценкам, примерно поровну мужчин и женщин».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





