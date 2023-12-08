

Президент Грузии: «Осуждаю любые формы насилия над женщинами»

08.12.2023 21:35





Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на пост певицы Баби Киркитадзе, в котором девушка заявила, что в социальных сетях распространяется фейковое видео с ее изображением.



«Еще раз и всегда я осуждаю любые формы насилия над женщинами и оскорбления достоинства!» — написала Саломе Зурабишвили на своей личной странице в Facebook.



О смонтированном ролике, певица и сотрудница телеканала «POST TV» Баби Киркитадзе сообщила вчера, 7 декабря.



«Когда они не смогли ничего добиться сплетнями и насмешками и тысячами ужасов, то стали распространять обо мне такой отвратительный видеомонтаж в чатах, такой, что даже на порносайтах такие не выкладывают…», — написала девушка.



После публикации этого поста, сотрудники Специальная следственной службы связались с Киркитадзе и вызвали ее в ведомство для предоставления дополнительной информации.







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