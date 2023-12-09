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Герчинский: Историческая рекомендация Еврокомиссии о предоставлении статуса подтверждает прогресс Грузии в борьбе с коррупцией
09.12.2023 11:12
Историческая рекомендация Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата подтверждает прогресс Грузии в борьбе с коррупцией, заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский в видеообращении по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.
Как отмечает дипломат, усиление борьбы с коррупцией является важнейшим компонентом процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к вступлению в ЕС.
«Сегодня мы отмечаем 20-летие принятия Конвенции ООН по борьбе с коррупцией. Это первый и единственный в мире юридически обязательный инструмент по борьбе с коррупцией. Коррупция затрагивает все страны. Она подрывает демократические институты и верховенство закона, замедляет экономическое развитие и усиливает нестабильность. Празднование Дня борьбы с коррупцией напоминает нам о существовании этих проблем и усилиях, предпринимаемых для их решения. Грузия является частью этих усилий.
Историческая рекомендация Европейской комиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата подтверждает прогресс Грузии в борьбе с коррупцией. Создание Антикоррупционного бюро и разработка плана действий по деолигархизации являются частью этого прогресса, но еще многое предстоит сделать. Усиление борьбы с коррупцией является важнейшим компонентом процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к вступлению в ЕС.
Европейский Союз поддерживает Грузию в обеспечении уважения и защиты принципов и стандартов верховенства закона. Давайте вместе продолжим борьбу с коррупцией», — сказал посол ЕС.
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