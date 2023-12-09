

Рати Брегадзе встретился с главой Нью-Йоркской службы пробации Хуанитой Холмс

09.12.2023 11:13





Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе встретился с главой Службы пробации Нью-Йорка Хуанитой Холмс.



По сообщению Минюста Грузии, Брегадзе рассказал на встрече о реформах и нововведениях, которые реализует ведомство в сфере профилактики преступлений и пробации.



«Инновационное устройство «Проббокс» — это современный механизм электронного контроля за пробационерами, не имеющий аналогов в Европе. С его использованием электронный контроль и обслуживание пробационеров наряду с Бюро пробации возможно и в альтернативных зданиях, тем самым повысилась защита анонимности пробационеров и расширилась географическая зона их контроля и обслуживания», — отметил Рати Брегадзе.



Он также ознакомил американскую сторону с внедренными Минюстом реабилитационными программами в области восстановительного правосудия. В беседе речь шла о важности открытия в регионах медиативных площадок и центров реферирования несовершеннолетних.



Было отмечено, что обмен лучшим международным опытом является одним из стратегических приоритетов 10-летнего плана развития Министерства юстиции в части дальнейшего развития пенитенциарной и профилактической систем.



Грузинская сторона выразила готовность поделиться опытом США в сфере пробации и поблагодарила принимающую сторону за плодотворное сотрудничество.



На встрече также присутствовали заместитель министра юстиции Бека Дзамашвили, глава Специальной пенитенциарной службы Ника Цхварашвили и генеральный консул Грузии в Нью-Йорке Майя Бартая.





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