

России напомнили о долге Грузии в 133 миллиона евро

09.12.2023 11:13





Россия по-прежнему обязана выполнить свои международные обязательства и выплатить компенсаций по делам, решения по которым вынес Европейский суд по правам человека несмотря на то, что РФ была исключена из Совета Европы в марте 2022 года после вторжения в Украину, заявили в Совете Европы.



На последнем заседании Комитета министров Совета Европы, который надзирает за исполнением решений ЕСПЧ, было констатировано, в частности, что Россия до сих пор не выплатила более 129 миллионов евро компенсации Грузии по делу о нарушении прав грузинских граждан во время вооружённого конфликта 2008 года, пишет «Эхо Кавказа». С учётом процентов сейчас эта сумма достигла 133 миллионов.



В сообщении подчёркивается, что Совет Европы активно сотрудничает с соответствующими структурами ООН, добиваясь исполнения Россией решений ЕСПЧ. На следующей неделе в Страсбурге эта тема будет обсуждаться со специальным докладчиком ООН.



Российские власти неоднократно заявляли, что не будут исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта 2022 года.



Источник: СОВА

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