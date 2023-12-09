

Георгий Вашадзе: У нас свой путь, планы с вместе Мишей и с соратниками по команде

09.12.2023 11:15





Я призываю и Хатию, и всех остальных заниматься своими делами. Чем меньше оскорбительных и умаляющих заявлений используете в адрес коллег оппозиционеров, тем лучше для вас, - так ответил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе на заявление депутата «Еврооптимистов» Хатии Деканоидзе в программе «360 градусов» на канале «Палитраньюс», что «Хабеишвили был председателем партии партии, и Вашадзе посадили на голову».



Как заявил Вашадзе в той же передаче, заявление Хатии Деканоидзе несерьезно.



На вопрос, ослабит ли «Платформу победы» уход бывшего председателя «Национального движения» Ники Мелия из партии, Георгий Вашадзе отвечает, что «Национальное движение» сохранит сторонников, поскольку для этого ведется серьезная работа.



«"Платформа Победы" будет бороться за первое место на следующих выборах, и это не может нас ослабить. Это вызов, и на этот вызов мы ответим еще большей работой и активностью. Главное не то, куда пойдут политические лидеры, а что сделают граждане Грузии и избиратели. Я уверен, что «Национальное движение» сохранит свою поддержку, и мы очень серьезно с ними вместе работаем. Создаем такой центр притяжения, который на следующих выборах выйдет на первое место. Я в этом абсолютно уверен. Каждый принимает решения сам, никто не маленький ребенок.



До выборов осталось совсем немного, и я не думаю, что для этих политиков прагматично принимать это решение, но решать им, и я ни в коем случае не буду вмешиваться в их выбор. У нас свой путь, свои планы с вместе Мишей и с нашими соратниками по команде. Мы готовимся очень мощно и системно», - сказал Георгий Вашадзе.





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