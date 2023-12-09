

TI призывает власти Грузии начать бороться с элитной коррупцией

09.12.2023 12:06





Коррупция на высоком уровне остается проблемой в Грузии, заявляют в неправительственной организации Transparensy International. В Международный день ​​борьбы с коррупцией НПО в очередной раз призывает власти Грузии начать и завершить расследования предполагаемых случаев коррупции на высоком уровне, что является одним из требований Европейской комиссии.



«9 декабря – международный день борьбы с коррупцией. Грузия известна во всем мире успешными антикоррупционными реформами, которые она провела много лет назад. В результате в Грузии была ликвидирована коррупция низкого уровня. Тем не менее, коррупция на высшем уровне в Грузии оставалась проблемой.



Жаль, что с реализацией конкретных антикоррупционных реформ не удалось создать такую ​​антикоррупционную систему, которая бы эффективно боролась с элитарной коррупцией. Создание сильной антикоррупционной системы особенно важно для страны, где возникает все больше вопросов о захвате государства и клептократии.



В этом году Грузия ожидает решения Европейского совета о предоставлении статуса кандидата. Необходимость проведения антикоррупционных реформ в Грузии обсуждается как в 12 приоритетах, названных Еврокомиссией в качестве предварительного условия для получения статуса в июне 2022 года, так и в рекомендациях, разработанных в ноябре 2023 года.



Реализация рекомендаций, подготовленных Еврокомиссией, необходима для начала переговоров о членстве в Евросоюзе. Кроме того, мы считаем, что реализация рекомендаций Европейской комиссии – это лучший способ и возможность предпринять реальные шаги против коррупции в стране…



В ходе проверки деклараций бюро должно выявить незадокументированные активы чиновников и в таких случаях начать расследование.



Разработать и утвердить антикоррупционную стратегию и план действий, обеспечить их полную реализацию в реалистичные сроки, при соответствующем финансировании и мониторинге.



Вернуться к процессу сотрудничества сотрудничать с Антикоррупционной сетью Организации экономического сотрудничества и развития, из которого она вышла в феврале 2023 года, и полностью выполнить рекомендации предыдущей оценки.



Обновить и реализовать план действий по деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии таким образом, чтобы в результате правовая и экономическая сферы были освобождены от частных интересов и влияния.



Необходимо провести полную реформу судебной системы в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии…



Изменить процедуру назначения Генерального прокурора, чтобы он избирался квалифицированным большинством в парламенте, а не простым большинством», — говорится в заявлении.



Источник: СОВА

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