

Гарибашвили: Грузия встречает Международный день борьбы с коррупцией в позиции регионального и международного лидера

09.12.2023 14:44





Грузия встречает Международный день борьбы с коррупцией в позиции регионального и международного лидера, - об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили пишет в Facebook.



Как отмечает глава правительства, в этом году правительство усилило борьбу с коррупцией.



«Грузия встречает Международный день борьбы с коррупцией в позиции регионального и международного лидера.



В этом году мы еще более усилили наши усилия по борьбе с коррупцией.



Важнейшим было создание независимого Антикоррупционного бюро с высокой степенью подотчетности, которое под одним зонтом объединяет все функции по превенции коррупции.



Видимые результаты наших усилий высоко оценены авторитетными международными организациями:



В «Индексе верховенства закона» World Justice Project этого года по такому ведущему фактору, как свобода от коррупции, Грузия заняла 33-е место в мире, среди 20-ти лучших в Европе и первое место в регионе Восточной Европы и Центральной Азии..



Согласно «Отчету о глобальной конкурентоспособности» Всемирного экономического форума, в рейтинге борьбы с коррупцией Грузия занимает 20-е место в мире, 11-е место в Европе и 2-е место среди постсоветских стран, опережая многие страны-члены ЕС и НАТО.



Грузия занимает 41-е место среди 180 стран в «Индексе восприятия коррупции» Transparency International и является лидером в регионе.



Укрепление прозрачного, подотчетного и этичного управления и построение общества, свободного от коррупции, остается для нас по-прежнему приоритетом», - отмечает премьер-министр.





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