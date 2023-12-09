

Прокуратура предъявила двум иностранным гражданам обвинение в отмывании денег

09.12.2023 14:59





Прокуратура Грузии выявила транснациональное преступление и начала уголовное преследование в отношении двух иностранных граждан по обвинению в отмывании денег.



Информацию об этом распространяет прокуратура.



По сообщению ведомства, это преступление карается лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.



«Проведенным следствием установило, что гражданин Вьетнама и его сообщник поэтапно вложили имеющиеся у них денежные средства на свои личные банковские счета, открытые в Грузии, после чего инвестировали средства в дорогую недвижимость, а именно: в период 2020-2021 гг. они приобрели две квартиры в одном из престижных районов Тбилиси, а также две квартиры и три гаража в Батуми, и земельный участок – в Ланчхути. Так обвиняемым удалось придать законный вид незаконным и необоснованным доходам, эквивалентным одному миллиону лари, и включить их в легальный экономический оборот.



На этапе следствия вышеупомянутое недвижимое имущество, находящееся в собственности обвиняемых, было арестовано, что не позволило этим лицам распоряжаться им и скрыть его в дальнейшем.



В целях обеспечения конфискации имущества преступного происхождения в пользу государства прокуратура проведет соответствующие юридические процедуры.



Уголовное преследование в отношении фигурантов возбуждено по факту легализации группой незаконных доходов, сопровождавшейся получением дохода в особо крупном размере. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения для обвиняемых.



Борьба с отмыванием денег является приоритетным направлением прокуратуры Грузии. Прокуратура Грузии активно продолжает расследование с целью выявления и разоблачения других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью», - отмечается в информации, распространенной ведомством.





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