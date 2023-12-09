

С 11 декабря 2023 г. по 31 декабря 2024 г. для граждан Грузии будут понижены сборы за китайскую визу

09.12.2023 18:42





В целях содействия поездкам между Китаем и зарубежными странами посольство Китая в Грузии уменьшит стоимость китайской визы для граждан Грузии с 11 декабря 2023 года по 31 декабря 2024 года. Информацию об этом распространяет посольство Китая в Грузии.



«Стоимость визы составит: однократная — 45 лари, двукратная — 70 лари, полугодовая многократная виза — 90 лари, годовая многократная виза — 135 лари, двухлетняя многократная виза — — 135 лари», — сообщается в информации.



По информации посольства, прежние тарифы будут применяться к визовым сборам для заявлений, поданных до 11 декабря. В случае подачи документов на ускоренное обслуживание заявителю придется оплатить дополнительную пошлину.





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