

Папуашвили: Мы строим для страны европейский дом

09.12.2023 18:49





Для меня во всем этом, как и в некоторых других формах активностей, сильнее всего бросается в глаза эстетика показушничества, и в этом главное отличие правительства Грузии от радикальной оппозиции и богатых НПО, — так прокомментировал председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили состоявшееся сегодня в Тбилиси шествие в поддержку членства Грузии в ЕС.



«Когда нужно было работать, они не вошли в рабочие группы. Вы знаете, что они мешали решениям парламента. В их представлении если один из них споет, а другой проведет акцию, то дело будет сделано. Грузия давно уже оставила в прошлом страну лозунгов. Правительство Грузии занято делом, которое ведет в Евросоюз», — заявил Шалва Папуашвили.







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