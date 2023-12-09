

Папуашвили: Решение относительно Грузии должно приниматься в соответствии с заслугами, а не кому то назло

09.12.2023 20:42





Грузия не должна быть заложницей политических дискуссий, которые могут существовать в разных странах. Решение относительно Грузии должно приниматься в соответствии с заслугами, а не кому то назло, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили по поводу предоставления Грузии статуса кандидата в члены ЕС.



Как пояснил Папуашвили, правящая команда надеется, что на основе заслуг в отношении Грузии будет принято положительное решение.



«Что касается соображений, высказанных оппозицией, что, возможно, какая-нибудь страна ЕС, из-за того, что Венгрия может иметь критическое отношение к какому-то вопросу, в ответ на это заблокирует вопрос Грузии, то я не знаю, какое представление у оппозиции о Европе и европейских ценностях.



Наши с ЕС общие европейские ценности не предполагают того, чтобы решения принимались кому-то назло. Этот спор, или дискуссия, которая идет в Европейском союзе, не являются новой дискуссией, и мы не можем в нее вмешиваться. Независимо от того, куда эта дискуссия ведет и какова она, это не должно мешать какой-либо стране получать решения в соответствии с заслугами. Грузия не должна быть заложницей политической дискуссий, которые могут существовать в разных странах. Решение относительно Грузии должно приниматься в соответствии с заслугами, а не кому-то назло.



У нас есть заключение и рекомендации Европейской комиссии. Мы ожидаем, что если решение будет принято на основе заслуг, это будет положительное решение для Грузии, основанное на заслугах. Других ожиданий у меня нет», - заявил Папуашвили.





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