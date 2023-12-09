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Папуашвили: Радикальная оппозиция и несколько богатых НПО прибегают к подходу «строителей села»
09.12.2023 22:00
Радикальная оппозиция и несколько богатых НПО прибегают к подходу «строителей села» (грузинский мультфильм - ред.), мол, один споет, другой сошьет флаг, третий сделает презентацию, снимет видеоклип и думают, что за это нам присвоена европейская перспектива и будет предоставлен статус кандидата, - заявил журналистам председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя устроенный сегодня «Европейский марш».
По его словам, они перенесли эстетику 90-х годов в XXI век.
«Радикальная оппозиция и несколько богатых НПО прибегают к подходу «строителей села», мол, один споет, другой сошьет флаг, третий сделает презентацию, снимет видеоклип и думают, что за это нам присвоена европейская перспектива и будет предоставлен статус кандидата. У нас есть положительная оценка. А это печальный тупик, в котором сегодня находятся элитные НПО, тратящие миллионы на пустое дело. Они думают, что сшить флаг и провести митинг – это делание дела...
Когда нужно было дело делать, они не входили даже в рабочие группы. Вы знаете, что они мешали решениям парламента. По их представлению, один споет, другой проведет какую-то акцию, и село будет построено. Это эстетика 90-х, перенесенная в 21 век. Столько денег, миллионы тратятся из чужой страны, чтобы вернуть определённый сегмент нашего общества в ту же эстетику, что, мол, страна строиться криками «Ура» и лозунгами, а не путем делания дела.
Да, пожалуйста, все свободны, могут кричать «Ура» и бросать лозунги, но Грузия уже давно оставила в прошлом страну лозунгов. Власти Грузии заняты делом, и именно это приведет нас в Евросоюз», - заявил Шалва Папуашвили.
Для справки, на площади Европы в Тбилиси завершился «Европейский марш». Граждане, политики и представители различных сфер изначально собрались на площади Роз и направились маршем к площади Европы.
В ходе «Европейского марша» граждане скандировали – «Наш голос - Европе». По их заявлению, в этой форме они доносят до европейских лидеров послание, что Грузия не хочет Россию, и ее место в Европе.
К маршу присоединилась и президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Европейский марш» завершился на площади Европы развертыванием рекордного по размерам флага ЕС.
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