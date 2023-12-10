

Герчинский: Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической

10.12.2023 12:59





«Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической, она включает ответственность за улучшение защиты прав человека. Вы можете рассчитывать на поддержку ЕвроСоюза в защите ваших фундаментальных прав», — заявил посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский в видеообращении по случаю Дня прав человека.



«Сегодня мы отмечаем 75-летие принятия Всеобщей декларации прав человека. Этим важнейшим документом признано, что права человека принадлежат каждому из нас. После принятия Всеобщей декларации прав человека в 1948 году мир сильно изменился. В связи с неблагоприятной тенденцией, происходящей во всем мире, мы должны объединиться и твердо защитить универсальность этих прав. Это общая задача и непрерывный процесс на пути к более равноправному и инклюзивному будущему. Защита прав человека является основой Европейского Союза. Усилия по воплощению этого видения в жизнь являются частью процесса расширения ЕС и одним из девяти шагов, которые Грузия должна предпринять на пути к членству в ЕС.



Рекомендация предоставить Грузии статус кандидата является исторической, она включает ответственность за улучшение защиты прав человека (что мы отмечаем сегодня). Вы можете рассчитывать на поддержку ЕС в защите ваших фундаментальных прав. Поздравляю вас с Днем прав человека! Большое спасибо», — сказано в обращении посла ЕС в Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





