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Зурабишвили: В Абхазии в результате физической расправы со стороны местной милиции убит еще один гражданин Грузии
10.12.2023 14:47
Еще один гражданин Грузии убит в оккупированной Абхазии в результате физической расправы со стороны местной милиции, на оккупированных территориях беспощадно нарушаются права человека, — об этом в соцсети написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
«Жестокая физическая расправа со стороны местной милиции, в результате которой в оккупированной Абхазии был убит еще один гражданин Грузии Темур Карбая, является трагическим напоминанием о том, что на оккупированных Россией территориях беспощадно нарушаются основные права человека. Скорбное 75-летие», — пишет Саломе Зурабишвили.
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