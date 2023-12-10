

Зурабишвили: В Абхазии в результате физической расправы со стороны местной милиции убит еще один гражданин Грузии

10.12.2023 14:47





Еще один гражданин Грузии убит в оккупированной Абхазии в результате физической расправы со стороны местной милиции, на оккупированных территориях беспощадно нарушаются права человека, — об этом в соцсети написала президент Грузии Саломе Зурабишвили.



«Жестокая физическая расправа со стороны местной милиции, в результате которой в оккупированной Абхазии был убит еще один гражданин Грузии Темур Карбая, является трагическим напоминанием о том, что на оккупированных Россией территориях беспощадно нарушаются основные права человека. Скорбное 75-летие», — пишет Саломе Зурабишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





