

Гарибашвили: Наше правительство постоянно подтверждает свою приверженность защите прав человека

10.12.2023 14:50





Сегодня исполняется 75 лет со дня принятия Всеобщей декларации прав человека, целью нашего правительства является создание и постоянное развитие механизмов, обеспечивающих эффективную защиту прав и свобод человека с привлечением каждой ветви власти, государственных ведомств и заинтересованных сторон», — говорится в заявлении премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



В нем отмечено, что правительство 5 сентября прошлого года одобрило, а 23 марта 2023 года парламент утвердил Национальную стратегию защиты прав человека. Она создает единые рамки для укрепления национальной системы основных прав и свобод человека и институциональной демократии в стране.



«Наше правительство постоянно подтверждает свою приверженность защите прав человека и основных свобод, что предполагает разработку и проведение системной, последовательной и долгосрочной политики.



Усилия по защите прав человека и укреплению демократии еще больше приближают нас к европейской семье.



Благодаря совместным усилиям народа и правительства партнерство между Европейским Союзом и Грузией неуклонно укрепляется. Сегодня у нас уже есть конкретные осязаемые результаты, такие как Соглашение об ассоциации, безвизовый режим, полученная в прошлом году Европейская перспектива, а совсем недавно – достойное, разумное и мудрое решение Европейской комиссии относительно статуса кандидата.

Этот путь с каждым днем приближает нас к нашей конечной цели — полной интеграции Грузии в Евросоюз», — сказано в заявлении Ираклия Гарибашвили.







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