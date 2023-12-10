

ЕНД покинуло большинство членов районных организаций города Тбилиси

10.12.2023 16:02





По заявлению Бесо Газделиани, большинство членов районных организаций партии «Национальное движение» города Тбилиси покинули её ряды. Об этом покинувшие партию заявили на специальном брифинге.



Как отметил Газделиани, нынешний лидер партии Леван Хабеишвили и его команда своим неформальным управлением лишили «Национальное движение» любой ценности. Он также обратился на брифинге к Михаилу Саакашвили и заявил, что они останутся соратниками бывшего президента.



Кроме того, по словам Давида Лагвилава, текущие события в руководстве партии дали понять, что на сегодня от «Национального движения», ничего не осталось. Он отметил, что покинувшие члены «Нацдвижения» войдут в новую партию Ники Мелия.



«Мы приняли решение выйти из «Единого национального движения» из-за того, что происходит сегодня в партии — клановость, закрытость, неформальное управление, преследование людей с отличающимися взглядами и критическим мышлением. Мы считаем, что сегодня «Национальное движение» уже не является эффективным оружием для победы над нынешним российским режимом.



Мы обязательно вступим в новую партию, которая будет основана в ближайшее время под руководством Ники Мелия, и именно в этой партии с достоинством, упорством и правдой мы собираемся продолжать борьбу «, — заявил Давид Лагвилава.







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