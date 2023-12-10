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Председатель парламента Грузии отправился с официальным визитом в Азербайджан
10.12.2023 21:10
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили вместе с парламентской делегацией отправился в Баку по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибы Гафаровой.
По данным пресс-службы парламента Грузии, в рамках официального визита запланированы встречи высокого уровня, как на правительственном, так и на парламентском уровне.
«В парламентскую делегацию, которую возглавляет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, входят вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали и член фракции "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция "Сила в единстве" Рамаз Николаишвили», - отмечается в информации, распространенной парламентом Грузии.
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