

Президент Грузии провела телемост с представителями грузинской диаспоры, проживающими в странах ЕС

11.12.2023 11:19





Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в рамках европейской кампании — «Наш голос Европе», провела телемост с представителями грузинской диаспоры, проживающей в странах ЕС.



Как сообщает пресс-служба президента, глава администрации президента Грузии Натия Сулава открыла встречу и поблагодарила представителей грузинской диаспоры, проживающих за рубежом в более чем 40 городах, за участие в телемосте и вовлеченность в процесс европейской интеграции.



Как заявила президент Грузии, европейская кампания подписей – это кампания каждого грузина, тех, кто хочет Европу.



«13 декабря, через два-три дня, сюда придут все представители дипломатического корпуса стран ЕС, которым предстоит принять главное решение по Грузии 14 или 15 числа, и я передам им собранные [в рамках этой кампании] подписи, я передам им наш голос, голос общества, в том числе и ваш голос, чтобы и они увидели, что эмиграция, которая живет сегодня в их странах как иностранец, так и гражданин своей страны, они также объединены этой всеобщей кампанией», — заявила президент Грузии.







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