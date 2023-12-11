

Жозеп Боррель: Грузия продвигается к членству в ЕС

11.12.2023 12:07





«Хорошая новость, что Грузия продвигается к членству в ЕС, я призываю её продолжать идти по этому пути», — заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза и министериал стран «Восточного партнёрства».



По словам Борреля, на министериале стран «Восточного партнерства» будут обсуждаться те сложности, которые существуют в этом регионе.



«Многое произошло в этой части мира. Место Беларуси будет пустовать. Мы делаем все, чтобы изолировать режим Лукашенко и поддержать демократические силы. Весь регион «Восточного партнерства» находится в сложной ситуации. В том числе в Беларуси, в Украине, а также на Кавказе. Хорошей новостью является то, что Грузия продвигается к членству в ЕС, но ситуация в Армении требует от нас решительной поддержки и рассмотрения того, как мы можем увеличить эту поддержку и как оставить «Восточное партнерство» в повестке дня, поскольку это наша восточная граница. Наша восточная граница — это место, где растут горячие точки», — заявил Боррель.



На вопрос журналиста, будет ли эта неделя успешной для Грузии с точки зрения предоставления ей статуса кандидата в ЕС, Боррель ответил следующее:



«Грузия работает хорошо. Все анализы и предложения Еврокомиссии были очень позитивными. Я призываю Грузию продолжать идти этим путем», — заявил Боррель.







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