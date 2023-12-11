

Талаквадзе: Мы благодарны Азербайджану за решительную поддержку евроинтеграции Грузии

11.12.2023 12:16





По заявлению заместителя председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе, у парламентской делегации Грузии будут важные встречи в Азербайджане.



По словам Талаквадзе, они рассчитывают, что визит будет результативным.



«В течение двух дней у нас будут очень важные встречи со стратегическими партнерами, а также с председателем парламента и главой группы дружбы, а также с президентом Азербайджана. Мы благодарны за то, что Азербайджан выразил решительную поддержку европейской интеграции Грузии. Конечно, это продолжение тех отношений, дружбы, которые существуют между нашими странами и правительствами. Естественно, со своей стороны Грузия готова сыграть важную роль, которая необходима для поддержания мира и безопасности в регионе. Мы ориентированы на будущее и планы, которые нужны нашему региону и странам. Мы ожидаем, что визит в Азербайджан будет позитивным и результативным», — заявил Арчил Талаквадзе.



В состав парламентской делегации, возглавляемой председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, входят вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали и член фракции «Единого национального движения – объединенной оппозиции «Сила в единстве» Рамаз Николаишвили.







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