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Министр иностранных дел Финляндии уверена, ЕС найдет хороший ответ для Грузии
11.12.2023 12:26
По заявлению министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен, расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах.
Об этом Валтонен заявила в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза.
Как отметила Элина Валтонен, они настроены позитивно в связи с прогрессом в проведении реформ в Грузии.
«Финляндия является сторонником расширения ЕС. Этот процесс основан на заслугах. У нас были очень хорошие переговоры с Грузией, и мы позитивно оцениваем признаки прогресса в осуществлении многих реформ. Я уверена, что мы найдем хороший ответ для Грузии», — заявила Элина Валтонен.
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