

Замгенсека НАТО: Украина, Молдова, Грузия и Западные Балканы станут членами ЕС

11.12.2023 12:29





Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в ближайшие годы Украина, Молдова, Грузия и Западные Балканы станут частью европейской и евроатлантической семьи, а Румыния перестанет быть «восточной границей Запада».



«Это будет не просто, но для меня это совершенно очевидно. Карты перетасовываются, и политическое и геополитическое влияние, и экономическое и торговое влияние, и репутация, и центральное положение в Европе и мире.



Я думаю, что у Румынии есть возможность навсегда уйти с периферии Европы и попасть в ее центр. С географической точки зрения, война в Украине, которая будет продолжаться еще некоторое время, имеет косвенное, но очень прямое влияние на баланс Европы, что <> в ближайшие годы Украина, Республика Молдова, Грузия и Западные Балканы, все соседи Румынии будут частью европейской семьи и евроатлантической семьи. <> Румыния географически гораздо больше находится в центре Европы», — пояснил представитель генсека НАТО.



Отметим, cаммит 27-ми государств ЕС, на котором решится вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата в Евросоюз, состоится 14-15 декабря. Итоговое решение будет озвучено, предположительно, 15 декабря.







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