

Манджгаладзе: Права человека для России ничего не значат, поэтому важно, чтобы виновные не остались безнаказанными

11.12.2023 13:27





Пока мы пребываем в позиции страуса, Россия так и будет продолжать. Права человека ничего не значат для России, поэтому важно, чтобы виновные не остались безнаказанными, - заявил журналистам депутат от «Стратегии Агмашенебели» Паата Манджгаладзе по поводу гибели гражданина Грузии в результате избиения т.н. милиционером в Гали.



По его словам, важно, чтобы такие факты имели правовые последствия, и Россия платила политическую цену.



«Это очень горький факт и печальная трагедия, что наши граждане не защищены вблизи линии оккупации, в зоне оккупации. И почему? Врагу никогда не приходилось платить политическую и правовую цену, он всегда оставался безнаказанным, и вместо того, чтобы в парламенте Грузии была принята резолюции, когда убили Гинтури за моление в храме (резолюция была обсуждена и поддержана в Европарламенте, но парламент Грузии, к сожалению, заблокировал ее). Пока мы пребываем в позиции страуса, Россия так и будет продолжать. Права человека ничего не значат для России, поэтому важно, чтобы виновные не остались безнаказанными», - заявил Манджгаладзе.



Согласно распространенной информации, в оккупированном Гальском районе сотрудники т.н. милиции оккупационного режима нанесли гражданину Грузии Темуру Карбая словесные оскорбления и избили его. Карбая скончался по прибытию в больницу.





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