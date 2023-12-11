

Глава МИД Эстонии: Эстония поддерживает процесс расширения и предоставление Грузии статуса кандидата

11.12.2023 13:36





«Эстония, естественно, поддерживает процесс расширения, потому что без него я бы не стоял здесь и не давал вам интервью, мы также поддерживаем предоставление Грузии статуса кандидата», — заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза и министериал стран «Восточного партнёрства».



«Как вы знаете, это будет очень сложная встреча. Я думаю, что это будет самое сложное заседание Совета, которое я когда-либо помню. Все рассматривается вместе – финансирование, расширение и решения, которые касаются не только Украины, но и нас. Нам нужно понять, что мы не обсуждаем то, нужно ли больше помогать Украине, а обсуждаем наше будущее, какой будет наша архитектура безопасности. И если мы не примем решения о расширении, чтобы воспользоваться этой возможностью, я не знаю, что произойдет. Это большая ошибка, плохой посыл для всех, не только для украинцев. У нас впереди неделя, и я думаю, мы найдем выход», — заявил глава МИД Эстонии.



По словам Маргуса Цахкна, ему непонятна позиция Венгрии по отношению к Украине.



«Для меня нет четких аргументов по позиции венгерской стороны. У нас есть пакет санкций, и нет никаких оснований для его блокирования. Аргументов для блокирования больших решений нет, но я надеюсь, что мы найдём консенсус», — сказал министр иностранных дел Эстонии.







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