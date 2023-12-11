

Ландсбергис: Надеюсь, мы найдём новую форму Восточного партнёрства

11.12.2023 13:43





«Я надеюсь, что мы найдем новую форму «Восточного партнерства», а это значит, что многие страны станут ближе к ЕС, чем когда-либо прежде, включая Грузию», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Брюсселе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза и министериал стран «Восточного партнёрства».



«Судьба Восточного партнерства зависит от решения, которое будет принято в пятницу. Думаю, что после этого «Восточное партнерство» будет совершенно другим. С какой стороны, пока рано говорить.



Я надеюсь, что мы найдем новую форму «Восточного партнерства», а это значит, что многие страны станут ближе к ЕС, чем когда-либо прежде, включая Грузию», — заявил министр иностранных дел Литвы.







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