

Глава МИД Латвии: Ожидаю, что на этой неделе Грузия получит статус кандидата ЕС

11.12.2023 13:55





«Я ожидаю, что Грузии будет предоставлен статус кандидата, ясно, что не только народ хочет вступить в Евросоюз, но и власть четко указывает на это намерение», — заявил министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш в Брюсселе, где сегодня проходит заседание Совета министров иностранных дел Евросоюза и министериал стран «Восточного партнёрства».



«Сегодня на столе лежат три важных вопроса. Первое — это Украина, второе — война на Ближнем Востоке и третье — вопросы «Восточного партнерства». Я определенно ожидаю, что на этой неделе Грузия получит статус кандидата.



Недавно я встречался с министром иностранных дел Грузии, и ясно, что не только народ очень хочет вступить в Евросоюз, но и власть четко указывает на это намерение. Это очень позитивно, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь Грузии на пути реформ», — заявил министр иностранных дел Латвии.







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