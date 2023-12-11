

Папуашвили встретился с Ильхамом Алиевым

11.12.2023 15:24





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.



По сообщению пресс-службы парламента, стороны положительно оценили тесные дружеские и партнерские отношения между двумя странами и народами. Были рассмотрены текущие и планируемые проекты, а также активности в сферах транспорта, энергетики, культуры, международных отношений. Стороны подчеркнули роль и значение парламентов Грузии и Азербайджана в укреплении двусторонних отношений.



На встрече также обсуждалась обстановка безопасности в регионе, процессы, связанные с Карабахом, и возможности установления долгосрочного мира.



В состав парламентской делегации, возглавляемой председателем парламента Грузии Шалвой Папуашвили, входят вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе, заместитель председателя фракции «Грузинская мечта» Грета Цицава, члены парламентского большинства: Савалан Мирзоев, Заур Даргали и член фракции «Единого национального движения – объединенной оппозиции «Сила в единстве» Рамаз Николаишвили.







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