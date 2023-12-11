

Маргвелашвили VS Зурабишвили: после такого приглашения я точно не приду во Дворец Орбелиани

11.12.2023 16:39





Экс-президент Георгий Маргвелашвили заявил, что не принимает приглашение президента Грузии Саломе Зурабишвили во Дворец Орбелиани на мероприятие 13 декабря.



Четвертый президент Грузии оскорблен тем, что во время онлайн-встречи с представителями грузинской диаспоры, проживающими в странах ЕС, Зурабишвили не упомянула бывших президентов Грузии и «ограничилась премьер-министрами».



Маргвелашвили также заявил, что не подпишет петицию «Наш голос — Европе», инициированную Зурабишвили, до тех пор, пока ее не подпишет находящийся в заключении третий президент Михаил Саакашвили.



«Во-первых, я был удивлен, когда президент в своем публичном заявлении не упомянула президентов, ограничиваясь премьер-министрами. Во-вторых, я сказал Администрации, что подпишу такую петицию, только если это будет стоять подпись Саакашвили. Я уважаю институт президента. Это очень легко сделать, они могут войти и дать Саакашвили возможность подписать ее», — заявил четвертый президент Грузии.



Маргвелашвили подчеркнул, что не раз выражал уважение Саломе Зурабишвили, но считает, что «президент должен упоминать президента».



Экс-президент считает «немного комичным», что под петицией не будут стоять подписи — его и третьего президента Михаила Саакашвили.



«Я — один <президент> , кто жив, находится на воле и в Грузии. Что касается подписи, я подожду, пока Саакашвили подпишет ее, и я считаю, что такая петиция без подписи Саакашвили и моей вызовет вопросы», — заявил Георгий Маргвелашвили.



Напомним, 10 декабря во время онлайн-встречи с представителями грузинской диаспоры нынешняя глава государства Саломе Зурабишвили заявила, что 13 декабря, за 2 дня до окончательного решения стран-членов ЕС в Брюсселе по статусу Грузии, она передаст представителям дипкорпуса стран ЕС во Дворце Орбелиани подписи граждан Грузии, собранные в рамках кампании «Наш голос — Европе».



Но при этом Зурабишвили заявила, что приглашает на эту церемонию всех представителей правительства страны, включая действующего и бывших премьеров, не упомянув президентов Грузии.



Напомним, 8 ноября, в день положительного решения Еврокомиссии о предоставлении Грузии статуса кандидата, Администрация президента Грузии опубликовала петицию «Наш голос — Европе», которую мог подписать каждый гражданин Грузии, кто «за» европейский путь развития страны, кто желает, чтобы Грузия стала членом Евросоюза.





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