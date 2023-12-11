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Осенняя сессия парламента Грузии закроется 15 декабря


11.12.2023   16:43


15 декабря закроется осенняя сессия парламента Грузии.

Согласно регламенту, осенняя сессия, которая открывается в первый вторник сентября, должна закрыться в третью пятницу декабря. Вместе с тем, по имеющейся на данный момент информации, парламент не собирается созывать внеочередные заседания.

Парламент возобновит работу в формате весенней сессии в первый вторник февраля – 6 февраля.


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