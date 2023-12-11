

Глава МИД Грузии начал двусторонние встречи в рамках визита в Брюссель

11.12.2023 17:09





Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили начал двусторонние встречи в рамках своего визита в Брюссель.



По информации пресс-службы МИД, Илья Дарчиашвили встретился с советником президента Европейского совета Шарля Мишеля Саймоном Мордью.



«Министр предоставил дипломатическому советнику исчерпывающую информацию об успешной программе реформ, реализуемых Грузией, в том числе о плане действий по реализации рекомендаций Еврокомиссии, одобренном правительственной комиссией по европейской интеграции, а также о работах, уже реализованных в Грузии с точки зрения выполнения каждой рекомендации.



Было отмечено, что благодаря приложенным усилиям страна заслуживает предоставления статуса кандидата, что также подтверждено соответствующей рекомендацией Еврокомиссии от 8 ноября, и выражена надежда, что Европейский совет примет решение, которое приведет Грузию к следующему этапу процесса присоединения к Европейскому союзу.



Илья Дарчиашвили в рамках визита также провел беседу с генеральным директором Европейской комиссии по вопросам политики соседства и переговоров о расширении Гертом Яном Копманом.



Стороны положительно оценили продолжающиеся интенсивные консультации с властями Грузии и Европейской комиссией.



Илья Дарчиашвили поблагодарил Яна Копмана за активное участие директората в процессе реализации и поддержку приоритетов Европейского совета и соответствующих рекомендаций Еврокомиссии», — отмечается в информации МИД.





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