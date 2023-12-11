

Папуашвили: Грузию и Азербайджан связывают особые стратегические отношения

11.12.2023 17:34





Грузию и Азербайджан связывают особые стратегические отношения. Историческая дружба переросла в командную работу, - заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.



Как отметил председатель парламента, в ходе встречи были обсуждены все вопросы, которые важны для двусторонних отношений.



«У нас состоялась традиционно теплая и содержательная встреча с президентом Алиевым. Мы говорили дольше, чем планировалось, обо всех вопросах, которые важны для двусторонних отношений и мира в регионе. Грузию и Азербайджан связывают особые стратегические отношения. Сегодня историческая дружба переросла в командную работу, в том числе по особой актуализации стратегического положения нашего региона. Хорошим примером этого является наше сотрудничество в плане предложения Европе энергетического коридора и перевозки различных грузов.



Средний коридор, в котором находится наш регион, приобретает особое значение, а также придает нашему региону особую геополитическую значимость, и наше сотрудничество в этом отношении является образцовым. На встрече мы также говорили о нашем регионе, безопасности и надеждах на установление прочного мира между Азербайджаном и Арменией. Есть позитивные настроения, оптимистические подходы, направленные на скорейшее заключение мирного соглашения, что, в свою очередь, откроет новые возможности для региона», заявил Шалва Папуашвили.





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