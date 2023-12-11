

Ника Мелия: У нашей новой партии будет амбиция - быть представителем интересов народа

11.12.2023 19:11





У нашей новой партии будет главная амбиция - быть представителем интересов народа, который разрушит политическую коррупцию Иванишвили-Кезерашвили, изменит неправильные правила игры, порядочностью и справедливостью, - об этом бывший председатель «Единого национального движения Ника Мелия пишет в социальной сети.



Он откликнулся на результаты исследований NDI, отметив, что люди думают, что все одинаковые, а часть оппозиции только подкрепляет это мнение своими действиями, решениями и поведением.



«Не такая уж малая часть оппозиции приняла порочную систему Иванишвили, правила его игры. Игра по правилам Иванишвили устраивает только его, а часть оппозиции подтверждает то, чего хочет Иванишвили: люди думают, что все одинаковые, а часть оппозиции своими действиями, решениями и поведением только подкрепляет это мнение.



Большая часть избирателей потеряла доверие к политикам, им сложно ясно увидеть свою перспективу и перспективу страны, они видят выход в отъезде из страны, а не в борьбе за будущее.



Политического будущего, поддержки народа и возможности осуществить перемены в этой стране не будет ни у кого, кто примет правила игры Иванишвили-Кезерашвили.



Именно поэтому у нашей новой партии будет главная амбиция - быть представителем интересов народа, который разрушит политическую коррупцию Иванишвили-Кезерашвили, изменит неправильные правила игры, порядочностью и справедливостью.



Наш путь — это путь правды, там, где есть правда, там и люди, где правда, там и вера, и там приходит победа. Там, где борьба правды и правдивых людей, происходят перемены», — пишет Мелия.





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