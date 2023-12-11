

Дарчиашвили: Платформа Восточного партнерства позволяет нам укрепить и ускорить нашу европейскую интеграцию

11.12.2023 19:14





«Платформа и формат Восточного партнерства были, есть и мы думаем, что будут полезны, когда вопрос касается нашего европейского будущего, платформа Восточного партнерства принесла много важных импульсов для нас и не только для нас, но и для Молдовы и Украины», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.



По словам Дарчиашвили, главным посылом Грузии на нынешней министерской встрече в Брюсселе будет активное участие в формате «Восточного партнерства» в будущем.



По словам главы внешнеполитического ведомства, для Грузии очень важно, чтобы Жозеп Боррель, а также министры иностранных дел стран-партнеров, их лидеры активно говорили о реформах и результатах, осуществленных Грузией.



«Это дает нам новые силы, новый импульс для продолжения планов действий, созданных правительством Грузии. Получение статуса кандидата жизненно важно для Грузии. Мы считаем, что механизм Восточного партнерства принес много пользы нашей стране и благодарны за эту важную инициативу Польши и Швеции», — заявил министр.



Кроме того, Илья Дарчиашвили также рассказал о поддержке Венгрии Грузией и отметил, что Венгрия однозначно поддерживает предоставление Грузии статуса кандидата.



«Мы благодарны венгерским властям за их очень четкие заявления относительно европейской интеграции нашей страны. Что касается двусторонних отношений ЕС-Венгрия, то это вопрос сотрудничества между Венгрией и ЕС. Я уверен, что будет найдено решение, чтобы страны могли принять решение, которое укрепит их европейскую интеграцию в будущем», — заявил Дарчиашвили.





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