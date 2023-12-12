

Мдинарадзе: Мы не будем присутствовать на спектакле под названием: «Хочу приписать себе хорошее дело» с Зурабишвили в главной роли

12.12.2023 10:59





Категорически могу вам сказать, что мы, разумеется, не будем присутствовать на безантрактном спектакле под названием: «Хочу приписать себе хорошее дело» с Саломе Зурабишвили в главной роли, как и участвовать в нем, - заявил председатель фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, откликаясь на заявление президента Грузии о том, что она пригласила представителей властей Грузии, в том числе премьер-министра и министра иностранных дел прийти 13 декабря во дворец Орбелиани, где она передаст послам стран-членов ЕС подписи, собранные в рамках кампании «Наш голос - Европе».



По словам Мамуки Мдинарадзе, президент никогда не говорила, что Грузия заслуживает статуса кандидата в члены ЕС.



На вопрос, стоит ли ожидать очередного спора в Конституционном суде в связи с визитом президента в Чехию, Мамука Мдинарадзе отвечает, что в этом нет необходимости, поскольку то, чем сейчас занимается президент, уже названо своим именем.



«Я думаю, что в этом нет необходимости, поскольку то, что она сейчас делает, уже названо своим именем, это нарушение Конституции. Т.н. президент Грузии, которая должна была быть главным гарантом Конституции, извините за столь резкое выражение, разорвала Конституцию Грузии о свою голову так, что даже не задумалась.



После того, как Конституционный суд определил, что ее действия являются нарушением Конституции Грузии, она продолжает делать то же самое, но главное, что нами твердо была зафиксирована позиция по этому поводу. Мы назвали это своим именем, и поэтому у нее больше нет той легитимации, которая вообще есть у президентов. К счастью, в некоторых случаях это нам помогает. К примеру, когда импичмент президента не состоялся за счет «Национального движения», наше решение помогло нам во время заявления Саломе Зурабишвили о президенте Китая. Если бы не наш акт объявления ее нелегитимной, в каком неловком положении мы бы оказались перед нашими китайскими коллегами?», - заявил Мамука Мдинарадзе.





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