

Дарчиашвили: Ни одна страна не против предоставления статуса Грузии

12.12.2023 11:07





«Сегодня я могу сказать нашему населению, что государства-члены на круглом столе были едины в отношении Грузии», — заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили после министериала «Восточного партнерства».



«Важно, чтобы в этой очень сложной геополитической обстановке состоялся саммит «Восточного партнерства», который является одним из главных механизмов, одной из главных платформ, где Евросоюз обсуждает, как сблизить страны, входящие в состав «Восточного партнерства» в направлении «Восточного соседства». Для нас это очень важный механизм и платформа. Мы знаем, что через механизм «Восточного партнерства» Грузия получила очень важные и многие ощутимые результаты в направлении евроинтеграции, что стало началом развития очень интересных событий. Главный посыл, который я привез из Грузии, заключается в том, что Грузия готова продолжать свой вклад в качестве члена «Восточного партнерства» и в будущем», — заявил Илия Дарчиашвили.



По его словам, на министериале «Восточного партнерства» от всех за круглым столом чувствовался настрой, что Евросоюз довольно интересно смотрит на будущее «Восточного партнерства».



«Посылы, озвученные сегодня министрами стран-членов ЕС, заключаются в том, что они приложат все усилия, чтобы в рамках этой возможности, этой платформы, страны-члены «Восточного партнерства» получили конкретные ощутимые результаты и продолжили сотрудничество в будущее. Для нас было очень важно, чтобы помимо будущего «Восточного партнерства» как платформы, были посылы от каждой страны, от каждого министра о том, что они приветствуют решение Еврокомиссии относительно рекомендации о предоставлении статуса кандидата Грузии и открытие переговоров для Молдовы и Украины. Мы можем сказать нашему населению, что нет страны, которая была бы против предоставления Грузии статуса кандидата. Это дает нам очень большие надежды, и я уверен, что Совет примет это важное решение в ближайшие дни, до конца недели, которое имеет жизненно важное значение для нас, для нашей страны», — заявил Дарчиашвили.







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